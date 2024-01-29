ثلاثة أطفال..جنائي طبرق يكشف تفاصيل خطف أطفال في المدينة وكيفية العثور عليهم 

29 يناير، 2024 11:54 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص 

كشف رئيس قسم البحث الجنائي طبرق العقيد أنيس أبوبكر الطيب عن تفاصيل قضية خطف طفل خلال 3 ساعات من خطفه والقضية التي شغلت الشارع بالمدينة وبثت القلق والخوف لدى السكان. 

وقال الطيب لـ”أخبار ليبيا 24″ :”البداية كانت باتصال من والدة الطفل زكريا هلال الزني البالغ 13 عامًا بأن ابنها مخطوف ولا يعرف مكانه وأنها تلقت مكالمة من الخاطفين عن طريق هاتف ابنها طالبين فدية مالية تقدر بمبلغ 4 مليون دينار مقابل إطلاق سراحه”. 

وأضاف رئيس القسم أنه على الفور تم التعامل مع البلاغ وإعطاء التعليمات بشأن البحث والتحري وجمع المعلومات عن الواقعة وبالفعل وبعد 3 ساعات من الخطف تم التعرف على مكان تواجد الطفل. 

وأكد الطيب أن دورية قسم البحث الجنائي توجهت إلى مكان تواجده وهي عبارة عن مزرعة اتخذت كوكر للخطف، حيث كان الخاطفون قد وضعوا كاميرات للمراقبة وعندما شاهدوا سيارات الشرطة لاذوا بالفرار. 

ولفت رئيس القسم إلى أنه تم القبض على الحارس المكلف في المزرعة وهو ناصر فتحي البالغ من العمر 16 سنة، وعثر على الطفل زكريا داخل غرفة مقفلة وتفاجأنا بوجود طفلين آخرين لم يتم الإبلاغ عنهم وهم شقيقان مالك وعبدالكريم الشريف المريمي. 

وأوضح الطيب أن الأطفال الثلاثة أفادوا بأنهم خطفوا ووضعوا داخل المزرعة، مشيرًا إلى أن البحث جار على الهاربين الاثنين وهم يستقلون سيارة مرسيدس خضراء اللون. 

29 يناير، 2024 11:54 م
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