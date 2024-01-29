تنبيه من احتمالية سقوط ثلوج على بعض مرتفعات الجبل الأخضر

29 يناير، 2024 9:17 ص
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أخبار ليبيا 24

نبّه، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من سقوط زخات ثلجية خفيفة، اعتبارا من مساء غد الثلاثاء، وحتى الأربعاء، على بعض مرتفعات، الجبل الأخضر في شرق ليبيا.

وتوقع المركز، أن يشمل تساقط الثلوج مناطق، سيدي الحمري، وبلقس، والفائدية، والقيقب، والبيضاء.

وذكر المركز، أن مناطق شمال شرق ليبيا، ستتأثر بموجة برد بسبب كتلة هوائية باردة. وأضاف، أن هذه الأجواء يصاحبها سقوط أمطار جيدة من حين إلى آخر الغد الثلاثاء والأربعاء.

وقال، إن الأمطار، تشمل المنطقة الممتدة، من بنغازي حتى اقصى الساحل الشرقي، ويصحبها خلايا رعديةـ وسقوط حبات البَرَد (التبروري).

وأفاد، أن تأثير الكتلة الهوائية الباردةـ سيكون بنسبة أقل على باقي مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب من حين لآخر، على مناطق الشمال الغربي الساحلية، وقد يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

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29 يناير، 2024 9:17 ص
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