تمهيدًا لإنشاء جسور جديدة في بنغازي..الشركات المصرية تنتهي من الحفر الاستكشافي لموقع جسري البريد ومصنع الأسمنت 

أخبار ليبيا 24

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، انتهاء الشركات المصرية المنفذة لمشاريع الجسور الجديدة في مدينة بنغازي، الحفر الاستكشافي لموقع جسري البريد ومصنع الأسمنت.

وأوضحت اللجنة أن الشركات المصرية انتهت من عملية الحفر الاستكشافي لعدد 19 جسة للتربة من أصل 29 جسة مقرر القيام بها في موقع جسر البريد.

وأضافت لجنة إعادة الإعمار أنه تم الانتهاء من 8 جسات من أصل 14 في جسر مصنع الأسمنت، وتستعد لبدء الجسات للتربة في جسر حي السلام.

وذكرت اللجنة أن المهندسين المكلفين قاموا بإجراء الجسات واختبارات التربة، بتدوين الملاحظات الخاصة للمرافق المحاذية للجسور عبر الرفع المساحي.

وأفادت أنه تم التنسيق مع لجان الحفر المكلفة من لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بشأنها، ومع بلدية بنغازي للتعرف على موقف الطرق البديلة المحاذية للجسور.