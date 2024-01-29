تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

أظهرت العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية تراجعا أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار إلى 6.44 دينار مقابل 6.49 دينار أمس، كما تراجع سعر اليورو إلى 6.96 دينار مقابل 7.01 دينار أمس، وسعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 7.93 دينار مقابل 8.00 دنانير أمس.

وأيضا هبط سعر الدينار التونسي إلى دينارين مقابل 2.02 دينار ليبي أمس، في حين استقرت العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار.

في حين استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الإثنين، وسجل متوسط سعر صرف الدولار 4.82 دينار.

وثبت متوسط سعر صرف اليورو عند 5.23 دينار، وسعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.