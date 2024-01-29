تحذير من رياح نشطة تصل سرعتها إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية، تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

وبحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، يصل ارتفاع الموج إلى 3.50 متر.

وأوضح المركز أن الساحل من الخليج إلى طبرق يشهد تثرا للسحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية بينما تكون شمالية غربية على ساحل رأس لانوف وطبرق تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.

ويشهد الموج ارتفاعا يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار ويصل غدا إلى 3.50 متر على الساحل من درنة إلى طبرق، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي ويكون مضطربا غدا على باقي الساحل.

ودرجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة إلى رديئة غدا بسبب سقوط الأمطار.