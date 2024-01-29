بمشاركة الدبيبة.. انطلاق أعمال القمة الإيطالية – الأفريقية في روما

أخبار ليبيا 24

انطلقت بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، أعمال القمة الإيطالية- الأفريقية، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وتنعقد القمة بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه وعدد من المسؤولين الأوروبيين والقادة الأفارقة ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد.

و وبحسب منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، تناقش القمة ملفات التعاون الاقتصادي والبنية الأساسية إلى جانب الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتحول.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.