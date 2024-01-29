باتيلي: ليبيا لجميع الليبيين ولا يجوز أن تكون رهينة لمجموعة من الأفراد

أخبار ليبيا 24

قال، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن ليبيا لجميع الليبيين، ولا يجوز ارتهانها، لأي فئة أو جماعة.

جاء، ذلك، خلال اجتماعه الأحد، بأكثر من 20 ممثلاً، عن الجهات الأمنية والعسكرية، في الغرب الليبي.

مواصلة لمشاوراتي مع جميع الأطراف الليبية بما في ذلك السياسيين والمؤسسات والأعيان والمكونات الثقافية وممثلو النساء والشباب، التقيت اليوم بقيادات وممثلين عن الجهات الأمنية والتشكيلات المسلحة في الغرب لحثهم على دعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة في #ليبيا

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وقال باتيلي: إن “ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة، لأي فئة أو مجموعة من الأفراد”.

وأضاف، أنّه بعد 13 عاما من الصراع، وعدم الاستقرار في ليبيا، يستحق شعب ليبيا حياة أفضل. وقال: “لقد حان الوقت لتبني رؤية تسمح، لشباب هذا البلد، بتحقيق كامل إمكاناتهم الكامنة”.

وحثّ، الممثل الخاص، للأمين العام للأمم المتحدة، المجتمعين على أداء واجبهم، في إحلال السلام والاستقرار، في ليبيا، وتضميد جراح الماضي، وإعادة بناء البلاد.