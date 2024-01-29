الحوثيون يعلنون استهداف سفينة حربية أميركية في خليج عدن

29 يناير، 2024 9:21 م
0 0

قال المتحدث العسكري باسم الحوثي، يحيى سريع، الاثنين ، إنها أطلقت صاروخاً على سفينة تابعة للبحرية الأميركية أثناء إبحارها في خليج عدن أمس، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف في بيان أن السفينة التي استهدفها الحوثيون، وتدعى «لويس بي. بولر»، من ضمن مهامها تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأميركية ، التي تشارك في العدوان على بلدهم حسب وصفه .

وأكد المتحدث في بيانه أن الحوثيين مستمرون في تنفيذ قرارهم ، بمنع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين أكثر من مرة هذا الشهر بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامناً مع قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبرالماضي.

29 يناير، 2024 9:21 م
0 0

المزيد من الأخبار

لجنة تنظيم المسابقات تمنع الجماهير من حضور مباريات الدوري بالمجموعة الأولى

29 يناير، 2024 9:05 م
المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا

أمازيغ ليبيا يقرر تسمية المدارس والمؤسسات الموجودة في المنطقة الأمازيغية بأسماء تعبر عن الهوية الليبية

29 يناير، 2024 8:59 م

ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 122 منذُ بداية الحرب في غزة

29 يناير، 2024 8:47 م

ملك الأردن والرئيس المصري متخوفان من تفاقم الأوضاع بغزة

29 يناير، 2024 8:40 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى