الحكومة الليبية تحضر لعقد مؤتمر إفريقي حول الهجرة غير الشرعية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تتجهز، الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، لعقد مؤتمر دولي في بنغازي، حول الهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة 40 دولة، ورئيس البرلمان الأفريقي، إضافة إلى بعض المنظمات الدولية.

وقالت الحكومة، إن اللجنة التحضيرية، أنهت ترتيباتها، والتي تتضمن استقبال الوفود من 25 دولة أفريقية، من ضمنها ست دول عربية. ولم تحدد الحكومة موعد انعقاد المؤتمر.

وأضافت، كما تمّت دعوة المنظمات الدولية، وبعض الشخصيات، التي سيتم من خلالهم توصيل الرسالة، من مخرجات التوصيات النهائية للمؤتمر، وفقا للحكومة.

واجتمع، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحي التباوي، ووزير الخارجية المفوض، عبد الهادي الحويج، ووكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، مع وفد نيجيري على هامش التجهيز لعقد المؤتمر الأفريقي.