استطلاع| غالبية الآراء ترى أن ما قامت به شركة البريقة مؤخرًا ليس حلًا لأزمة الوقود 

أخبار ليبيا 24

يعاني الجنوب الليبي منذ سنوات من أزمة الوقود الذي لا يتوفر قي محطات الوقود الرسمية ويتم بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدًا.

ورغم كثرة الوعود ومحاولات إيجاد حلول لهذه الأزمة إلا أنه لم يتم حتى الآن القضاء على هذه الأزمة التي أرهقت أهالي الجنوب المصدر الأكبر للنفط الليبي الدخل الوحيد لليبيا.

وكان المستشار الإعلامي والناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، أكد في 7 يناير الجاري أنه تم تحويل مليونين ونصف المليون لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي.

وأوضح المسلاتي في لـ”أخبارليبيا24″ في وقت سابق أن تحويلات البنزين من مستودع مصراتة ستكون بشكل يومي، لرفع السعة التخزينية بالمستودع ولحل أزمة الوقود.

وأضاف المستشار الإعلامي أنه سيتم توزيع مليون و200 ألف لتر يومياً على محطات الجنوب الغربي.

وعقب هذه المحاولة توجهنا إلى متابعي “أخبارليبيا24” بسؤال هل ما أعلنت عنه شركة البريقة البدء في تحويل 2 مليون ونصف المليون لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي، سيحل أزمة الوقود؟

كانت البداية مع Saleh Aqila الذي رأى من وجهة نظره أن ما قامت به الشركة سيساهم في حل أزمة الوقود في المنطقة الجنوبية وقال “نعم”.

وطرح Khaled Ali سؤال ردًا على سؤالنا بالقول :”يعنى الوقود متوفر في المخازن والشركة هي اللي معطلة الإمداد”، أما عبدالله المجبري فيقول :”لا”.

وعلق عمر محمد الغراف بالقول :”حل مؤقت الحل النهائي إلغاء الدعم وتحرير السعر سيتوفر كل شيء”، في حين قال أبوعلي يوسف :”لا” أي أنه لن يكون حلًا لأزمة الوقود.

وتابع الغراف في رده :”كانت الأزمة في الخبز والسلع التموينية الآن ما شاء الله تبارك الله مخابز مفتوحة 24 ساعة وعشرات الأنواع من الخبز متوفر”.

ويعتقد جمال الدين بأن ما قامت به الشركة “وهم”، حيث قال :”مجرد وهم ومسرحية وكذب على أهل الجنوب”.