ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 122 منذُ بداية الحرب في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية حربه على القطاع ، إلى 122 صحفياً.

وقال المكتب أن هذا الارتفاع جاء بعد استشهاد الصحفيين عصام اللولو، المذيع ومقدم البرامج في تلفزيون فلسطين، ومحمد عبد الفتاح عطاالله الصحفي في مؤسسة الرسالة للإعلام، جراء الاستهداف والقصف المتواصل من طائرات الاحتلال على منازل المواطنين الآمنين بمحافظات قطاع غزة”.

وكان المكتب قد أعلن في 27 يناير الجاري ارتفاع القتلى الصحفيين بالقطاع إلى 120 بمقتل إياد الرواغ، مقدم البرامج في إذاعة “صوت الأقصى” بقصف إسرائيلي.