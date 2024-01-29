أمن بنغازي: شرطة رأس أعبيدة تضبط مصريًا بتهمة السرقة من محال مواد غذائية 

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين، أن مركز شرطة رأس أعبيدة ألقى القبض على مواطن مصري متورط في سرقة محلات المواد الغذائية.

وقالت المديرية على حسابها على “فيسبوك” :”إن قيمة المسروقات تقدر بنحو 5000 دينار ليبي”.

وأوضحت المديرية أن مركز شرطة رأس أعبيدة تلقى بلاغاً بشأن مواطن مصري مطلوب للمديرية على خلفية واقعة سرقة أحد محلات المواد الغذائية.

وتابعت مديرية الأمن، أن المعلومات تشير إلى تواجد المطلوب في أحد المتاجر بشارع فلسطين.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم على الفور إرسال دورية تابعة للمركز بإمرة رئيس المركز مقدم عمر بشتي، وعند وصولها إلى شارع فلسطين تبين إلقاء القبض على الشخص المطلوب من المواطنين بتهمة السرقة وحاول الهرب.

وبينت المديرية أنه تم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى المركز حيث اعترف بعد التحقيق معه بسرقة وبيع المواد الغذائية، وتبين أنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية، وتم تسليمه إلى النيابة العامة.