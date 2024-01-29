أمازيغ ليبيا يقرر تسمية المدارس والمؤسسات الموجودة في المنطقة الأمازيغية للتعبير عن الهوية الليبية 

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، تسمية كافة المدارس والمؤسسات في المدن والمناطق الأمازيغية بأسماء تعكس الهوية الليبية.

وشدد المجلس في قراره (3) على عدم إدراج أسماء المدارس القائمة التي لا تتعارض مع الهوية الوطنية الأمازيغية لليبيا.

وأكد المجلس الأمازيغي الليبي أن القرار سيعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وجه بالسماح لمديري التربية في المدن الناطقة بالأمازيغية، بتسمية مدارسهم بأسماء التراث الثقافي الأمازيغي.

ودعا الدبيبة، في رسالة إلى وزير التربية موسى المقريف، إلى السماح لمديري التربية في المدن الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية مدارسهم بأسماء تراثهم الثقافي.