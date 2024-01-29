أبوزريبة يبحث أبرز الصعوبات التي تواجه تنفيذ القانون في المناطق الجنوبية

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بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية، عصام أبوزريبة، أبرز الصعوبات والعقبات التي تواجه تنفيذ القانون فيما يتعلق بضبط المطلوبين، وتحديات التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية في جميع المدن والمناطق، بالإضافة إلى بحث مجموعة من المشاكل التي تواجه بعض الإدارات والأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة في المناطق الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، في مقرّ محكمة استئناف سبها، مع المحامي العام سبها، المستشار محمد زيدان، ورئيس نيابة سبها، محمد فرج”، ورئيس نيابة مكافحة الفساد، صلاح بوخزام”.

وتحدث المحامي العام عن عدد من المشاكل والصعوبات التي تتعلق ببعض المدن والمناطق الجنوبية، بما في ذلك الممارسات الخاطئة في الحركة التجارية والتعديات على الأملاك العامة وأراضي الدولة.

وأكد المحامي العام أن مديرية أمن سبها والأجهزة الأمنية والإدارات تعمل بجدية وتنفذ القانون بشكل فعال وأشار إلى أن مدينة سبها تشهد حاليًا استقرارًا أمنيًا كبيرًا بفضل جهود المديرية والأجهزة الأمنية والإدارات في تحركاتها السريعة في مواجهة المخالفات وضبط المخالفين وتطبيق القانون.

من جانبه، أوضح أبوزريبة أنه سيتم تشكيل قوة دعم للمديريات لمساعدة المديريات الأخرى في عمليات الضبط والإحضار وتنفيذ القانون، بالإضافة إلى التنسيق مع القوات المسلحة في تطبيق القانون ودعم وزارة الداخلية في جميع الأعمال التي تتطلب تدخل القوات المسلحة.

وأكد استعداد الوزارة لدعم العمل القضائي وتوفير جميع الاحتياجات والنواقص وتذليل الصعوبات لتنفيذ القانون وضبط المخالفين وجميع المتهمين، وأيضًا استعداد وزارة الداخلية بشكل كامل في تطبيق إنفاذ القانون وضبط المتهمين.

يشار إلى أن الاجتماع حضره عدد من وكلاء النيابة، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء صلاح هويدي، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء المهدي بيانكو، ومدير أمن سبها، اللواء أسامة عويدان.