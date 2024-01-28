وزير داخلية الحكومة الليبية يعقد اجتماعا موسعا بسبها

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الداخلية الحكومة الليبية اجتماعا هو الأول من نوعه في مدينة سبها مع مدراء المديريات بالمنطقة الجنوبية ورؤساء الأجهزة الأمنية بكافة بلديات الجنوب، لمناقشة المصاعب والتحديات التي تواجه عمل هذه الأجهزة والمديريات والوقوف على الخطط الأمنية والإطلاع على احتياجاتها اللوجستية والمادية.

وشارك في الإجتماع آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان وىمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري وآمر الكتيبة 101مشاة، وعدد من قيادات كتائب الجيش بالمنطقة الجنوبية، كما حضر الاجتماع نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبي سالم معتوق بالزادمة وعدد من الإداريين بديوان رئاسة الوزراء.

وتحدث الوزير في كلمته عن الوضع الأمني المستقر بالمنطقة الجنوبية وضرورة المحافظة على المكتسبات الأمنية، كما تطرق لمسألة النقاط الحدودية الجنوبية ودعمها، وضرورة تنسيق الجهود الأمنية مع كتائب الجيش التي تعمل في المنطقة، كما تحدث عن البوابات الأمنية بين المدن وأهمية دعمها من أجل تعزيز الحالة الأمنية حتى فيما بين مدن الجنوب.