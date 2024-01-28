وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 26 ألفا و422 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم الـ 114 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة أنه في اليوم 114 للحرب، “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيدا و65087 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وبيّنت أن “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.