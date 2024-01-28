نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.. اقعيم يُوجّه بإرسال إمداداتٍ من البنزين والديزل والكيروسين لمناطق شرق البلاد

أخبار ليبيا 24

أصدر وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، توجيهاته بإرسال إمداداتٍ من وقود البنزين والديزل “النافتة” والكيروسين لمناطقَ في شرق البلاد، منها أمساعد والجبل الأخضر بصفة عاجلة؛ نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وزيادة طلب المواطنين على هذه المُشتقات النفطية.

جاء ذلك خلال اِجتماعه اليوم الأحد، رفقة المكلّف بمتابعة حركة وتوزيع الوقود والغاز اللواء سالم ماضي، بمُديرِي شركات: ليبيا نفط- الراحلة- الشرارة- الطرق السريعة، بالإضافة إلى مدير فرع شركة البريقة في مدينة بنغازي ومديرِي: إدارة المبيعات- مستودع رأس المنقار- الأمن الصناعي- غرفة عمليات الشركة.

وناقش الاجتماع سُبل إنهاء المُختنقات المتكرّرة ومُعاناة المُواطنين في المُدن والمناطق، من شحّ وقود الديزل والكيروسين والغاز، حيث وجّه اقعيم بوضع آلية للنقل والتوزيع في ربوع البلاد، علاوةً على تشكيل لجنة رقابية بعضوية وزارة الداخلية؛ للمرور على المحطّات ونقاط التوزيع ومُعاينتها ومُتابعة عملها.