مركز الرقابة يكلف بتتبع الأدوية المغشوشة التي تم تزييفها وتزويرها في طبرق  

28 يناير، 2024 11:15 ص
0 0

أخبار ليبيا 24 

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، أن التعليمات صدرت بتتبع الأدوية المغشوشة عقب ضبط مصنع تزييف وتزوير الأدوية في طبرق. 

وأضاف المركز، أن المدير العام أصدر تعليماته إلى الفرق التفتيشية بتتبع كافة الأدوية المغشوشة، والتي مصدرها هذا المصنع داخل السوق الليبي وذلك بتحريزها وإعدامها. 

ونبه المركز المواطنين بتمييز الدواء الأصلي من المغشوش، لافتًا إلى أن الفرق بين المزيف والأصلي واضح من حيث جودة التغليف، ووضوح العلامة التجارية. 

وأوضح المركز أنه يسعى جاهدًا بلا كلل، في عملية تتبع هذه الأدوية التي مصدرها هذا المصنع رفقة الجهات المختصة أملاً التعاون بهذا الصدد. 

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط الفترة الماضية مصنعًا بمدينة طبرق يزيف وتزوير علامات تجارية لأدوية ذات علامات تجارية عالمية منها أدوية الصداع والرشح وأخرى أدوية أمراض نفسية وأدوية مرضى السكري. 

28 يناير، 2024 11:15 ص
0 0

المزيد من الأخبار

اجتماع المجموعة العربية في نيويورك لمناقشة قرار العدل الدولية بشأن أعمال الإبادة في غزة 

28 يناير، 2024 10:51 ص
حالة الطقس

الطقس: انخفاض جوي يؤثر على شمال ليبيا وثلوج على الجبل الأخضر 

28 يناير، 2024 9:35 ص

الدبيبة يؤكد على ضرورة مطابقة ملعب طرابلس الدولي للمواصفات العالمية 

28 يناير، 2024 8:26 ص

ضبط تشكيل عصابي متخصص في تجارة المخدرات بمدينة البيضاء

28 يناير، 2024 1:42 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى