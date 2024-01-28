مركز الرقابة يكلف بتتبع الأدوية المغشوشة التي تم تزييفها وتزويرها في طبرق  

أخبار ليبيا 24

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، أن التعليمات صدرت بتتبع الأدوية المغشوشة عقب ضبط مصنع تزييف وتزوير الأدوية في طبرق.

وأضاف المركز، أن المدير العام أصدر تعليماته إلى الفرق التفتيشية بتتبع كافة الأدوية المغشوشة، والتي مصدرها هذا المصنع داخل السوق الليبي وذلك بتحريزها وإعدامها.

ونبه المركز المواطنين بتمييز الدواء الأصلي من المغشوش، لافتًا إلى أن الفرق بين المزيف والأصلي واضح من حيث جودة التغليف، ووضوح العلامة التجارية.

وأوضح المركز أنه يسعى جاهدًا بلا كلل، في عملية تتبع هذه الأدوية التي مصدرها هذا المصنع رفقة الجهات المختصة أملاً التعاون بهذا الصدد.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط الفترة الماضية مصنعًا بمدينة طبرق يزيف وتزوير علامات تجارية لأدوية ذات علامات تجارية عالمية منها أدوية الصداع والرشح وأخرى أدوية أمراض نفسية وأدوية مرضى السكري.