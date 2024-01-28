مباحثات موسعة لدعم عودة الفعاليات الاقتصادية والشركات اليابانية إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أنهى عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، زيارته العاصمة اليابانية (طوكيو)، والوفد الوزاري المرافق له.

وركزت الزيارة على تعزيز التعاون بين البلدين، وتشجيع عودة الفعاليات الاقتصادية والشركات اليابانية لليبيا.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان أمس السبت، إن اللافي اختتم زيارته بلقاء رئيس رابطة الصداقة البرلمانية الأفريقية – اليابانية، و عدد من أعضاء مجلس النواب الياباني، وذلك رفقة عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر.

ودار النقاش حول تعزيز التعاون بين البلدين، وتشجيع عودة الفعاليات الاقتصادية والشركات اليابانية لليبيا.

والتقى اللافي رئيس وكالة جايكا الحكومية، اكيهيكو تاناكا، وهي الوكالة اليابانية المعنية بالتعاون الدولي وتنسيق جهود الحكومة اليابانية، لتقديم الدعم في بناء السلام في دول العالم.

وضم الوفد، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، ووزير الخارجية المكلف في حكومة الدبيبة الطاهر الباعور.

وأكد الجانب الياباني التزامه بدعم جهود بناء السلام في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

وشملت اللقاءات أيضاً رئيس مؤسسة ساساكوا للسلام التابعة للحكومة اليابانية، اتسوشي سونامي، الذي شدد على تقديم الدعم الفني والاستشاري لليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.