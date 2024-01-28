مباحثات ليبية ألمانية لدعم توحيد المؤسسات وإتمام الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، العمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، للوصول للاستحقاق الانتخابي.

وأشار الكوني خلال لقاءه السفير الألماني في ليبيا، ميخائيل أونماخت، إلى دور ألمانيا الفاعل في المسارات السابقة لحل الأزمة الليبية.

وأشاد السفير الألماني بجهود المجلس الرئاسي الرامية لتحقيق الاستقرار خلال بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع المبعوث الأممي على تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

ووفق بيان المجلس الرئاسي، أشاد الكوني بجهود الدول المهتمة بالشأن الليبي لتحقيق الاستقرار، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود، لوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف الليبي من أجل ضمان تحقيق الاستقرار.

وتطرق اللقاء للأوضاع في مناطق الجنوب التي تعاني نقصا في الإمكانات، وتشهد نزوحا لمناطق الشمال، وموجات المهاجرين غير الشرعيين، والجريمة المنظمة بسبب الوضع الهش على الحدود في المناطق الجنوبية جراء الأحداث التي تشهدها دول الجوار وتداعياتها على ليبيا.