لدك أوكار الفساد وإزالة العشوائيات.. “أبوزريبة” يصل مدينة سبها رفقة عدد من مدراء الإدارة والأجهزة الأمنية

أخبار ليبيا 24

وصل وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم السبت إلى مدينة سبها، برفقة رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي وعدد من مدراء الإدارة والأجهزة الأمنية.

وكان في استقبالهم نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية عبد السلام الشريف، وعدد من مدراء الأمن والإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة والتي يعتزم فيها أبوزريبة تفقد عدد من المواقع الأمنية في المنطقة الجنوبية، بهدف الإطلاع على الوضع الأمني ومراقبة سير العمل في مديريات المنطقة الجنوبية.

وعقد أبوزريبة على هامش الزيارة اجتماع بمطار سبها الدولي حضره إلى جانب اللواء صلاح هويدي اللواء صلاح الخفيفي رئيس الإدارة العامة للدوريات الصحراوية واللواء نوري الساعدي رئيس إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية وعددا من ضباط الأمن والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

وبحث الاجتماع تفعيل دور الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية والقضاء على الظواهر السلبية والتهريب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وتوحيد الجهود من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة الجنوبية من خلال دعم الفروع والإدارات التابعة للوزارة بمناطق الجنوب.

ويعتبر الاجتماع المنعقد اليوم السبت تمهيدا لاجتماع موسع سيعقد غدًا الأحد بجميع الأجهزة الأمنية.

كما سيعقد وفد القيادات الأمنية القادمة إلى مدينة سبها اجتماع آخر مع المحامي العام بمدينة سبها ورؤساء النيابات بعد غد الإثنين .

وستشهد زيارة وفد القيادات الأمنية إلى المدينة انطلاق الخطة الأمنية الشاملة التي تستهدف دك اوكار الفساد وإزالة العشوائيات وفتح المسارات وإخلاء المباني المستولي عليها من قبل المخالفين والخارجين على القانون.