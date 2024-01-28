فرق إدارة البحث عن الرفات تستخرج 69 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بدرنة

28 يناير، 2024 9:27 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، أن الفرق المختصة للبحث والتعرف على المفقودين التابعة لها مستمرة بأعمالها بمدينة درنة.

وقالت الهيئة أن  فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التابعة لها تواصل عملها بتكليف من مكتب النائب العام.

وأشارت الهيئة أن الفرق تمكنت من استخراج 69 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة.

ومن جهة أخرى، قامت الفرق المختصة بالهيئة بأخذ 60 عينة من الجثث المستخرجة، بعد عملية كشف الطب الشرعي.

كما قام الفريق المختص بتكفين وإعادة دفن(60) جثة مجهولة الهوية من الجثث التي تم استخراجها،  بعد استيفاء الجوانب الشرعية والقانونية لها.

28 يناير، 2024 9:27 م
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