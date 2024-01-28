ضبط تشكيل عصابي متخصص في تجارة المخدرات بمدينة البيضاء

28 يناير، 2024 1:42 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، كشف تشكيل عصابي متخصص في تجارة المخدرات بمدينة البيضاء، وبحوزته “75” كيلو جراماً من الحشيش.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام على فيسبوك، أن مأمور الضبط القضائي بمكتب الاستدلال المركزي والدوريات الصحراوية بمدينة البيضاء تتبع إتجار تشكيل عصابي بالمواد المخدرة.

وأسفرت الإجراءات القضائية عن ضبط متهمْين اثنين متلبسين بحيازة 75 كيلو جراما من مخدر الحشيش لغرض الإتجار بها؛ حيث جرى سماع أقوالهما حول الواقعة.

وأحالت سلطة الضبط المتهمين إلى نيابة البيضاء الابتدائية التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.

وأعلنت النيابة العامة، الثلاثاء الماضي، تفكيك تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش في مدينة البيضاء أيضاً.

وقال النائب العام المستشار الصديق الصور، في الثالث من يناير الجاري، قال إن النيابة العامة لديها صورة واضحة بالكامل عن شبكات الإتجار بالمخدرات، سواء المسالك والمسارات أو الأشخاص والجماعات، لافتاً إلى تسجيل ثلاثين واقعة جلب مواد مخدرة إلى ليبيا خلال العام 2023.

28 يناير، 2024 1:42 ص
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