خطأ تاريخي.. أزمة دبلوماسية بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن تحرير معسكر محرقة اليهود

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نسبت تحرير معسكر الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو لقوات الحلفاء وليس للجيش السوفيتي.

وأكدت البعثة الروسية على وجود خطأ في تصريح فون دير لاين، حول المحرقة، حيث نوهت رئيسة المفوضية الأوروبية بأنه تم تحرير معسكر الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو (أوشفيتز) بواسطة قوات الحلفاء، رغم أن الجيش الأحمر بالذات هو الذي حرر المعسكر المذكور.

وأضافت البعثة: “عند قراءة بيان المفوضية الأوروبية بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة، اكتشفنا خطأ أساسيا.. وسيكون من الرائع أن تقوم المفوضية الأوروبية بتصحيح ذلك”.

وشددت البعثة الروسية على أن الجيش الأحمر، هو الذي حرر معسكر اعتقال أوشفيتز-بيركيناو، وليس قوات الحلفاء.

من جانبه اعتبر عالم السياسة النرويجي غلين ديسن أن الاتحاد الأوروبي يعيد كتابة التاريخ بمزاعم أن “قوات الحلفاء” هي التي حررت معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز-بيركيناو عام 1945.

وكتب ديسن، المحاضر في جامعة جنوب شرق النرويج، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “(هذا) نوع من التعديل التاريخي الوقح من جانب الاتحاد الأوروبي.. كان الاتحاد السوفيتي جزءا من قوات الحلفاء، لكن الجيش الأحمر هو الذي حرر أوشفيتز”.

وأعاد ديسن نشر رد بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي على بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نسبت فيه تحرير أوشفيتز في 27 يناير 1945 لقوات الحلفاء وليس للجيش السوفيتي.