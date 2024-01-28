خارجية الدبيبة ترحب بقرار العدل الدولية بشأن الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة 

أخبار ليبيا 24

رحبت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية بالحكم التاريخي والعادل الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في غزة تحت الاحتلال الصهيوني.

كما رحبت الوزارة بالإجراءات المؤقتة التي يتطلبها حكم المحكمة، داعية إلى الالتزام بالحكم وبذل الجهود لتنفيذه فوراً ودون تأخير.

وتعتبر وزارة الخارجية هذا القرار خطوة نحو التحقيق الكامل للعدالة والإنصاف الدوليين للشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة إنها تأمل أن تأمر المحكمة بوقف كامل لإطلاق النار وجميع الأعمال العدائية في المستقبل القريب.

وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي تطالبها باتخاذ إجراءات طارئة لوقف القتال الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.