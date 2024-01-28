حومة والدرسي يبحثان مساندة جهاز الأمن الداخلي في دوره المنوط به 

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الدفاع بالحكومة الليبية احميّد حومة، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي مساندة الجهاز في دوره المنوط به والمضي قدماً لتحقيق الأمن والأمان في ظل دولة القانون.

وأثنى حومة خلال الزيارة على دور الجهاز وما يشهده من تطورات لم يسبق لها مثيل في الفترات السابقة.

وأشاد وزير الدفاع بالجهود المبذولة من قبل رئيس الجهاز للسعي نحو فرض قوة القانون وبسط الأمن في الشارع العام.

ومن جانبه، أكد الدرسي أنه سيكون للجهاز دور فعال ورئيسي في الفترة القريبة القادمة على أرض الواقع.