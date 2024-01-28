حملة أمنية مرتقبة في الجنوب الليبي

قال المتحدث باسم جهاز البحث الجنائي وليد العرفي إن المنطقة الجنوبية ستشهد حملة أمنية شاملة لدك أوكار الفساد وإزالة العشوائيات وفتح المسارات واخلاء المباني التي تم الإستيلاء عليها من قبل المخالفين والخارجين على القانون.

وأوضح العرفي في تصريح لاخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن رئيس جهاز البحث الجنائي الليبي اللواء صلاح هويدي وصل إلي مدينة سبها رفقة وزير الداخلية اللواء عصام ابوزريبة وعددا من مدراء الأمن والأجهزة الأمنية، لإطلاق الحملة الأمنية.

وأضاف العرفي، أن عقد أجتماع أمني موسع بمطار سبها الدولي بحضور القيادات الأمنية والمسؤولين في مدينة سبها، ورئيس الإدارة العامة للدوريات الصحراوية اللواء صلاح الحقيقي، ورئيس ادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي، بوعددا من ضباط الأمن والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، لمناقشة وبحث تفعيل دور الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة الهجرة الغير الشرعية والقضاء على الظواهر السلبية والتهريب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وتوحيد الجهود من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة الجنوبية من خلال دعم الفروع والإدارات التابعة للوزارة بمناطق الجنوب.

وأشار العرفي إلى أن سيكون هناك أجتماع موسع أخر بحضور كافة مسؤولي الأجهزة الأمنية، ومع المحامي العام بمدينة سبها ورؤساء النيابات بعد غد الاثنين.