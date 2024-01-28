تكالة يجدد لباتيلي التأكيد على قبول الدعوة للجلوس على طاولة الحوار الوطني

أخبار ليبيا 24

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الأحد، قبول دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، للجلوس على طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها الأخير.

جاء ذلك خلال لقاء تكالة مع باتيلي بحضور النائب الأول للمجلس، مسعود أعبيد، ومقرر المجلس، بلقاسم دبرز.

وجرى خلال اللقاء بحث جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومناقشة مبادرة باتيلي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر ونبذ الخلاف ودعم جهود المصالحة الوطنية وتمهيد الطريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع.

وأكد تكالة خلال اللقاء على قبول المجلس لدعوة باتيلي للجلوس لطاولة الحوار الوطني الذي ينطلق من الثوابت الوطنية ويتوافق مع الإعلان الدستوري ومع ما تم التوافق عليه في حوارات سابقة من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة وشكلت أساسا لما تبعها من مراحل، وأن المجلس يدعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي.

ودعا باتيلي في أواخر نوفمبر 2023 قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا إلى عقد اجتماع من أجل بحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، وذلك بعدما أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة في أكتوبر، في خطوة عارضها مجلس الدولة.