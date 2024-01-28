باتيلي عن لقائه مع الكبير: ألقيت الضوء على ضرورة توزيع الموارد بشكل عادل لكافة الليبيين

أخبار ليبيا 24

استعرض المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا.

وبحسب تغريدة لباتيلي، اتفق الطرفان على ضرورة ضمان الإنفاق العام الخاضع للمساءلة.

وقال باتيلي أنه ألقى الضوء على ضرورة توزيع الموارد بشكل عادل لصالح جميع الليبيين.

وفي سياق المتصل، اجتمع، اليوم، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وبين لمكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج من النفط والغاز وفق الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة وزيادة التنسيق فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح.