انطلاق فعاليات المعرض الرابع لطلبة جامعة سبها

أخبار ليبيا 24

انطلقت صباح اليوم بسبها فعاليات المعرض العلمي الرابع لملتقى طلبة جامعة سبها، والذي ينظمه إتحاد عام طلبة جامعة سبها ضمن فعاليات الملتقى الذي سيستمر عدة أيام، وتشارك في الملتقى عدة كليات ومعاهد تابعة لجامعة سبها، كما يشارك في المعرض فوج الكشافة والمرشدات بسبها وعدد من أعضاء نوادي الروبوتات الذكية في المدينة.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى علي السني لوكالة أخبار ليبيا24، إن المعرض جاء من أجل تشجيع الطلبة على التعرف أكثر على التخصصات العلمية في الكليات، وأيضا تشجيعهم على تعريف غيرهم بما تقدمه أقسامهم العلمية من معارف وعلوم في شتى مجالات الحياة، موضحا أن كليات الهندسة والعلوم والطب البشري والتمريض والآداب والقانون جميعها شاركت في إحياء فعاليات المعرض وتنويع المادة العلمية المقدمة عبره.

وأكد السني أن الملتقى الرابع للطلبة بجامعة سبها سيكون فرصة لتعزيز التواصل بين طلبة الجامعة وتنظيم العمل فيما بينهم وخاصة فيما يخص تسيير وتيسير العملية التعليمية في مختلف كليات الجامعة وتخصصاتها.