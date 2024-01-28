الهجرة الدولية تسلم معدات لرواد أعمال في سبها

أخبار ليبيا 24

قدمت المنظمة الدولية للهجرة بسبها عددا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة لعدد من رواد الأعمال، الذين اجتازوا سلسلة تدريبات في مجال التسويق الإلكتروني، ضمن مشروع نفذته منظمة نقوش فزان بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبتمويل من الإتحاد الأوروبي.

وقال المدرب في مجال التسويق الالكتروني أحمد فتحي لوكالة أخبار ليبيا24، إن التدريبات شملت إكساب العديد من المهارات في مجال التسويق الألكتروني وتطوير المشاريع، موضحا أن التدريب استهدف أصحاب مشاريع قائمة ووصلت لمستوى جيد من النجاح والاستمرارية والتي يضمنها أن يتمكنوا من وضع السبل الجيدة في إنجاز التسويق و الانتشار المنتظم.

وأوضح فتحي أن التسويق الألكتروني عالم مستقل وملئ بالجديد والحديث على مدار الساعة، ونجاح رواد العمل في استخدامه سيتيح لهم فرص جيدة للتطوير والتجديد خاصة أن السوق في المنطقة الجنوبية لاتزال بسيطة ولم تدخل لها التعقيدات التي قد نجدها في أسواق أخرى.

ويعتقد القائمون على التدريب أن اجهزة الكمبيوتر التي سلمتها المنظمة ستساهم بشكل كبير في تطوير المهارات معارف التسويق الإلكتروني للمتدربين الذين تجاوزوا تدريبات مهمة في هذا المجال.