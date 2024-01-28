الكيلاني : يجب دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة عربيًا وأفريقيًا

أخبار ليبيا 24

اتفقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور غوكطاش، على إقامة المعارض والبرامج المشتركة لدعم الأسر المنتجة في البلدين.

وبحسب بيان نشرته منصة “حكومتنا”، اتفق الطرفان على تأكيد الدعم والاهتمام بالأسر المنتجة من خلال إقامة المعارض والبرامج المشتركة.

وتفقدت الكيلاني مقر “البيت الأفريقي” الخاص بعرض وتسويق منتجات المرأة الأفريقية خلال زيارتها إلى تركيا، والتي جاءت بدعوة من الوزيرة غوكطاش.

وتركز فكرة البيت الأفريقي على تبادل التجارب والخبرات والثقافات المختلفة بين أنقرة ودول القارة السمراء.

وأكدت الكيلاني على أهمية دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة عربياً وأفريقياً.