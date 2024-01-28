القائد العام يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب “خليفة حفتر” بمقر القيادة العامة نائب وزير الدفاع الروسي “يونس بك يفكيروف” والوفد المُرافق له.

وقال بيان نشرته صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الأحد ، إن حفتر “استقبل نائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية يونس بك يفكيروف والوفد المرافق له”، دون ذكر تفاصيل اللقاء.

وفي أغسطس من العام الماضي، وصل وفد روسي رفيع بقيادة يفكيروف إلى مدينة بنغازي في “زيارة هي الأولى وتعد أولى ثمار المحادثات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن والمنتدى العسكري التقني (الجيش-2023) في بطرسبورغ”، وفق ما أعلنت آنذاك وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب البيان، الذي نقله موقع “روسيا اليوم”، فإن “الزيارة سيتم خلالها بحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي ومسائل العمل المشترك الأخرى”.

وفور وصوله، عقد يفكيروف والوفد المرافق له “اجتماعا” مع المسؤولين العسكريين وبعض الإدارات الفنية بقوات الجيش الوطني وبحضور خيري التميمي، مدير مكتب حفتر .

وتأتي الزيارة في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود”، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين.