الغيابات تضرب الفراعنة.. منتخب مصر يسعى إلى تجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية

أخبار ليبيا 24

تسعى مصر مرة أخرى لبلوغ الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عندما تواجه مساء اليوم الأحد في ملعب “لوران بوكو” في مدينة سان بيدرو الساحلية (شرق ساحل العاج) جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل غياب نجمها وقائدها محمد صلاح وحارسها محمد الشناوي، فضلا عن لاعب الوسط إمام عاشور.

وأكد المدرب البرتغالي لـ”الفراعنة” روي فيتوريا أن فريقه مستعد لإحراز نتيجة الفوز وبطاقة التأهل.

ورغم الصعوبات والانتقادات والإصابات والغيابات، تواصل مصر مشوارها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2024 بمواجهة تبدو في متناولها أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكعادتها، لن تلتفت حاملة اللقب سبع مرات إلى الوراء وإنما تتطلع دائما للأفضل والذهاب بعيدا في المنافسة القارية، لذلك ستحاول تجاوز العقبات التقنية الناجمة عن إصابات نجمها محمد صلاح (الذي تأمل استعادة خدماته في نصف النهائي)، وحارسها محمد الشناوي (الذي سيغيب عن الملاعب مدة ثلاثة أشهر على الأقل)، وأخيرا خروج إمام عاشور لاعب وسط الأهلي عن التشكيلة الأساسية لإصابته بارتجاج في المخ (والذي سيعود في حال التأهل لربع النهائي).

وتبحث مصر أمام الكونغو الديمقراطية ضرب عصفورين بحجر واحد، أي تحقيق أول انتصار لها في نسخة 2024 وانتزاع تأشيرة المرور للدور المقبل. ففي الدور الأول، تعادلت ثلاث مرات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2-2. ولم يسبق لها أن وقعت في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية منذ عام 1992.

ولتخطي الكونغو الديمقراطية، الفريق الذي كاد يفوز على المغرب في منافسات المجموعة السادسة، ينبغي على المدرب البرتغالي لمصر روي فيتوريا تعديل خططه التكتيكية، سواء في خط الوسط أو الهجوم، فيما سينوب الحارس البديل محمد أبو جبل عن الشناوي في سيناريو مماثل لما حدث في بطولة 2022 بالكاميرون.

وعلى فيتوريا تعويض أناقة وسرعة وفعالية صلاح بترتيب تكتيكي مخالف يعتمد على الانسجام والتكامل بين عناصر الهجوم (محمد، تريزيغه، زيزو…). وتوقع الإعلام المصري أن تكون التشكيلة على النحو التالي: أبو جبل- هاني، عبد المنعم، حجازي، حمدي- عطية، النني، فتحي- زيزو، تريزيغه، محمد.

وعلى المدرب أيضا إيجاد الحلول (والكلمات اللازمة) أمام هشاشة خط الدفاع، والذي بات نقطة ضعف الفريق بعد أن كان صلبا أكثر من غيره في أفريقيا. فحسب أرقام وكالة الأنباء الفرنسية تلقت مصر 3 أهداف في 2017 حين حلت وصيفة وهدفان في 2022 عندما وصلت إلى النهائي.

وقال فيتوريا عشية المباراة “نعمل على تصحيح الأخطاء” أمام فريق “الفهود” الذي سيسعى للالتزام الدفاعي لجر مصر نحو ركلات الترجيح.