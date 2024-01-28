الطقس: انخفاض جوي يؤثر على شمال ليبيا وثلوج على الجبل الأخضر 

28 يناير، 2024 9:35 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس

أخبار ليبيا 24 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يؤثر منخفض جوي اليوم الأحد على مناطق شمال ليبيا، خاصة مناطق الشمال الشرقي في انخفاض درجة الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. 

وأوضح المركز أن هذه المنطقة المنخفضة الضغط تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط، مدعومة بتبريد في الطبقات العليا. 

وأضاف المركز الوطني أنه اعتباراً من مساء الغد، ستهطل أمطار على أجزاء من الشمال الشرقي خاصة بمناطق شرق بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة، وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد. 

ولفت المركز إلى احتمالية سقوط زخات ثلجية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، كما نتوقع حدوث موجة برد من يوم الثلاثاء على أغلب مناطق الشمال الشرقي. 

28 يناير، 2024 9:35 ص
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