الزادمة: أساس صلاح كامل التراب الليبي يكمن في الجنوب

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وأكد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، سالم الزادمة، أن الجنوب الليبي هو أساس صلاح كامل التراب الليبي، وأن تحقيق هذا الهدف يأتي من خلال التعاون بين القوات المسلحة العربية الليبية ووزارة الداخلية، وذلك لمكافحة كافة الظواهر السلبية والهدامة التي تقوض أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع أمني موسع، عقد اليوم الأحد، بديوان رئاسة الحكومة للمنطقة الجنوبية، بحضور وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، وآمر غرفة عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، وآمر المنطقة العسكرية سبها، اللواء فوزي المنصوري، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء صلاح هويدي، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء نوري الساعدي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء رافع البرغثي، ومدير إدارة الدوريات الصحراوية، اللواء صلاح الخفيفي، وعددً من مدراء الإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية.

وأشار الزادمة في كلمة له خلال الاجتماع إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة استطاعت الحفاظ على استقرار وأمن الجنوب الليبي.

وأكد الزادمة على سعي الحكومة إلى مزيد من التعاون في سبيل تحقيق مزيدٍ من الأمن والاستقرار للوطن والمواطن.