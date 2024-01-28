الدبيبة يصل روما للمشاركة في القمة الإيطالية الإفريقية

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في القمة الإيطالية الإفريقية التي ستعقد غدًا الإثنين.

وبينت منصة “حكومتنا” أن القمة تعقد بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من الدول الأفريقية والاتحاد الإفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة نحو 23 رئيس دولة وحكومة أفريقية و57 وفداً دولياً، وممثلون من الاتحاد الأوروبي، وممثلون للمنظمات الإقليمية والمؤسسات المتعددة الأطراف العاملة في القارة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.