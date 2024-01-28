الدبيبة يؤكد على ضرورة مطابقة ملعب طرابلس الدولي للمواصفات العالمية 

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة مطابقة ملعب طرابلس الدولي للمواصفات العالمية العالية.

وشدد الدبيبة، خلال زيارته تفقدية لمتابعة سير أعمال الصيانة والتطوير، على ضرورة أن يليق بالجمهور الرياضي في ليبيا والأندية والمنتخبات الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة كذلك، على أن يكون المعلب مجهزا بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

ودعا الدبيبة، إلى ضرورة الاهتمام بشكل دوري ومستمر بأرضية الملعب وكامل مرافقه بعد استكمال صيانته وتطويره.

وجدد رئيس الحكومة، دعمه لقطاع الرياضة والمنتخبات الوطنية وكافة الأندية الرياضية في كل المناطق الليبية.