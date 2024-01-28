الحكومة المكلفة تعيّن سراج الشلماني مديراً لمصلحة الضرائب الليبية

أخبار ليبيا 24

قرر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، تعيين الدكتور سراج عيسى بالقاسم الشلماني، مديراً عاماً لمصلحة الضرائب، وعبدالعزيز عبد الله عثمان أوحيدة نائباً له.

وجاء ذلك في قرار رقم 490 للعام 2023، ونشرته صفحة الحكومة على فيسبوك .

في الأول من يناير الجاري، طلب رئيس الحكومة المكلفة من النائب العام رفع دعوى جنائية ضد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، على خلفية معارضة الأخير القرار رقم 29 لعام 2022، بتكليف اللواء عادل العوامي مديراً مؤقتاً لمصلحة الجمارك.

وطالب حماد، في 18 أكتوبر 2022، بصفته وزيراً للتخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب -آنذاك- مصلحة الضرائب بتحويل جميع إيراداتها إلى حسابات الوزارة في المصرف المركزي في بنغازي، والتنبيه بذلك على كل الإدارات التابعة لها.