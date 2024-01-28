الحصادي: على رافضي الفساد أن يعلو صوتهم 

28 يناير، 2024 1:45 م
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منصور الحصادي
منصور الحصادي

أخبار ليبيا 24 

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، رافضي الفساد أن يعلو صوتهم للتصدي له. 

وقال الحصادي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”من الطبيعي أن تتراجع الثقة في المؤسسات الحكومية والرقاببة والطبقة السياسية المتنفذة،عندما يتفشى الفساد ويستفحل”. 

وأضاف عضو المجلس :”لهذا يجب على الرافضين للفساد – بحق – أن يعلو صوتهم وتتظافر جهودهم ومواقفهم للتصدي للفساد، إذا أرادوا التمايز”. 

واستطرد الحصادي، وإذا لم يفعلوا ذلك فهم شركاء ويتحملوا الاتهامات التعميمية بالفساد. 

28 يناير، 2024 1:45 م
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