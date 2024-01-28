الحصادي: على رافضي الفساد أن يعلو صوتهم 

أخبار ليبيا 24

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، رافضي الفساد أن يعلو صوتهم للتصدي له.

وقال الحصادي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”من الطبيعي أن تتراجع الثقة في المؤسسات الحكومية والرقاببة والطبقة السياسية المتنفذة،عندما يتفشى الفساد ويستفحل”.

وأضاف عضو المجلس :”لهذا يجب على الرافضين للفساد – بحق – أن يعلو صوتهم وتتظافر جهودهم ومواقفهم للتصدي للفساد، إذا أرادوا التمايز”.

واستطرد الحصادي، وإذا لم يفعلوا ذلك فهم شركاء ويتحملوا الاتهامات التعميمية بالفساد.