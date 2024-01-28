البيت الأبيض: مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة أمريكية بالأردن

في بيانٍ له ، أكد البيت الأبيض، الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية متمركزة شمال شرقي الأردن، قرب الحدود مع سوريا.

وقال البيت الأبيض، أنه يُحمّل “جماعات مسلحة تنشط في سوريا والعراق مدعومة من ايران ” مسؤولية الهجوم على القاعدة الأمريكية شمال شرقي الأردن.

وفي بيان صادر عن “المقاومة الإسلامية العراقية”، أن مقاتليها “هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية”.

وتعلن جماعة تسمى “المقاومة الإسلامية العراقية”، والتي تضم مليشيات شيعية موالية لإيران، أنها تهاجم بشكل متكرر القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، وقوات التحالف “ردا على الهجمات في غزة”.