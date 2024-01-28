البرهان ينوي زيارة الجزائر من أجل لقاء تبون

بدأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحد، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد المجيد تبون.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن رئيس الوزراء نذير العرباوي، كان في استقبال البرهان، في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

ولم يعلن الجانب الجزائري مسبقا عن الزيارة، التي تستمر يومين، ولا القضايا التي سيتم بحثها.

فيما قال إعلام مجلس السيادة السوداني، في بيان الأحد، إن البرهان (قائد الجيش أيضا) سيجري مباحثات مع تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.