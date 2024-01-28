الأهلي طرابلس يحقق فوز مهم على الاتحاد المصراتي

28 يناير، 2024 8:31 م
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حقق فريق الأهلي طرابلس فوزاً مهماً على الاتحاد المصراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر الأحد في ملعب الشموع بمصراتة ، ضمن الجولة العاشرة من المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

و تقدم الأهلي طرابلس أولًا بهدف أحرزه الصويعي في الدقيقة 23 من تسديدة قوية بعيدة المدى لم يتمكن حارس الاتحاد المصراتي من التصدي لها، وفي الدقيقة 45 تعادل الاتحاد المصراتي بهدف أحرزه سالم عبلو، وفي الشوط الثاني تمكن أحمد كراوع من إحراز هدف الفوز للأهلي طرابلس في الدقيقة 79 من ضربة رأس.

28 يناير، 2024 8:31 م
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