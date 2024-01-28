ارتفاع عدد ضحايا زلازل اليابان إلى 236

28 يناير، 2024 9:45 م
0 0

ارتفع عدد ضحايا زلزال ضربت اليابان مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى 236 قتيلا.

وضربت عدة زلازل، أعنفها بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة “نوتو” بمقاطعة إيشيكاوا غربي اليابان.

وقالت ولاية إيشيكاوا في بيان الأحد إن 236 شخصا لقوا حتفهم في الزلازل، مع مواصلة مداواة 1178 مصابا.

وأشارت إلى تضرر أكثر من 43380 مبنى، وإيواء ما يزيد عن 14 ألف شخص في 490 مركز إيواء، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن 3500 منزلا، والمياه عن أكثر من 43 منزلا.

وفي الأول من يناير الجاري ضرب زلزال سواحل شبه جزيرة “نوتو” في إيشيكاوا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ضربت المنطقة المذكورة زلازل عديدة راوحت شدتها بين 5 و7 درجات بين 1 و5 يناير.

28 يناير، 2024 9:45 م
0 0

المزيد من الأخبار

فرق إدارة البحث عن الرفات تستخرج 69 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بدرنة

28 يناير، 2024 9:27 م

البرهان ينوي زيارة الجزائر من أجل لقاء تبون

28 يناير، 2024 8:21 م

ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6330

28 يناير، 2024 8:15 م

البيت الأبيض: مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة أمريكية بالأردن

28 يناير، 2024 8:06 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى