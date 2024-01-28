ارتفاع عدد ضحايا زلازل اليابان إلى 236

ارتفع عدد ضحايا زلزال ضربت اليابان مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى 236 قتيلا.

وضربت عدة زلازل، أعنفها بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة “نوتو” بمقاطعة إيشيكاوا غربي اليابان.

وقالت ولاية إيشيكاوا في بيان الأحد إن 236 شخصا لقوا حتفهم في الزلازل، مع مواصلة مداواة 1178 مصابا.

وأشارت إلى تضرر أكثر من 43380 مبنى، وإيواء ما يزيد عن 14 ألف شخص في 490 مركز إيواء، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن 3500 منزلا، والمياه عن أكثر من 43 منزلا.

وفي الأول من يناير الجاري ضرب زلزال سواحل شبه جزيرة “نوتو” في إيشيكاوا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ضربت المنطقة المذكورة زلازل عديدة راوحت شدتها بين 5 و7 درجات بين 1 و5 يناير.