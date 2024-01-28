ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6330

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6 آلاف و330 منذ 7 أكتوبر الماضي ، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا ليلة السبت.

وفي بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، وقالت المؤسستان، إن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6 آلاف و330 ، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا”.

وأضافتا أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس (السبت) وحتى صباح اليوم (الأحد)، اعتقلت 22 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من قلقيلية (شمال) وطفل جريح من جنين (شمال)، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل (جنوب)”.