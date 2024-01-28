اجتماع المجموعة العربية في نيويورك لمناقشة قرار العدل الدولية بشأن أعمال الإبادة في غزة 

28 يناير، 2024 10:51 ص
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أخبار ليبيا 24 

أكد مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن المجموعة العربية في نيويورك عقدت اليومين الماضيين اجتماعاً طارئاً لنقاش قرارات محكمة العدل الدولية بشأن أعمال الإبادة في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف السني أنه تم خلال اللقاء التشاور حول الخطوات العملية القادمة والتحرك العربي المشترك في مجلس الأمن. 

وأوضح مندوب ليبيا أن هذا التحرك يكون من خلال الجزائر الممثل العربي في المجلس للعمل على إعطاء صيغة تنفيذية للقرارات. 

وأشار السني إلى أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض ما يتبع ذلك من تنسيق في الجمعية العامة الفترة المقبلة. 

وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.  

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي تطالبها باتخاذ إجراءات طارئة لوقف القتال الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة. 

28 يناير، 2024 10:51 ص
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