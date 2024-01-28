أبوزريبة: التحديات الرئيسية في الجنوب تكمن في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، على أهمية التنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب ليبيا وتعزيز الأمن العام، خصوصاً بعد تحسن الوضع الأمني في تلك المناطق.

وأشار أبوزريبة إلى أن أحد التحديات الرئيسية هي مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز عمل الدوريات الأمنية، خاصة في المناطق “العوينات والسارة والتوم”.

جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع أمني موسع، عقد اليوم الأحد، بديوان رئاسة الحكومة للمنطقة الجنوبية، بحضور نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، سالم الزادمة، وآمر غرفة عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، وآمر المنطقة العسكرية سبها، اللواء فوزي المنصوري، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء صلاح هويدي، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء نوري الساعدي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء رافع البرغثي، ومدير إدارة الدوريات الصحراوية، اللواء صلاح الخفيفي، وعددً من مدراء الإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية.

كما أكد وزير الداخلي أنه على الرغم من استقرار الحالة الأمنية في الجنوب، يجب أن تستمر جهود مكافحة الجريمة المنظمة وزيادة الجهود لتعزيز الأمن، من خلال زيادة عدد الدوريات وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى. وأكد أيضًا على عزم الوزارة في الفترة المقبلة على تفعيل عدد من الإدارات الأمنية في المنطقة الجنوبية وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الداخلية جميع الإدارات والأجهزة الأمنية بضرورة وضع خطط عمل شاملة تتضمن تحليل المشاكل والعوائق وتقديم حلول ناجحة، وذلك لدراستها وتنفيذها بشكل فعال على أرض الواقع.