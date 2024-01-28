آمر غرفة عمليات الجنوب: دور وزارة الداخلية مكمل وأساسي لعمل القوات المسلحة

أخبار ليبيا 24

أكد آمر غرفة عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، أن القوات المسلحة كانت العنصر الرئيسي في فرض الأمن في جنوب ليبيا، وأن التعاون ما زال مستمرًا مع جميع الإدارات والأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية للحفاظ على استقرار الوضع الأمني.

جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع أمني موسع، عقد اليوم الأحد، بديوان رئاسة الحكومة للمنطقة الجنوبية، بحضور وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، ونائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، سالم الزادمة، وآمر المنطقة العسكرية سبها، اللواء فوزي المنصوري، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء صلاح هويدي، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء نوري الساعدي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء رافع البرغثي، ومدير إدارة الدوريات الصحراوية، اللواء صلاح الخفيفي، وعددً من مدراء الإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية.

وأشار، اللواء المبروك سحبان، إلى أن دور وزارة الداخلية يعتبر مكملاً وأساسيًا لعمل القوات المسلحة العربية الليبية.