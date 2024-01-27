وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 26 ألفا و257 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 26 ألفا و257 قتيلا و64 ألفا و797 مصابا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “تلغرام”، بحلول اليوم 113 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وقال البيان، إن الوزارة رصدت خلال 24 ساعة الماضية “ارتكاب الاحتلال 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابات”.

وذكرت الوزارة، أن حصيلة الحرب في غزة منذ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى “26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا”.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني (الحماية المدنية) ما زال يتعذر عليهم الوصول لانتشال “عدد من الضحايا من تحت الركام والطرقات”، جراء منع الجيش وصولهم إلى تلك المناطق.