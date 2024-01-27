مصرف ليبيا المركزي: الطلب على النقد الأجنبي زاد بنحو 5 مليارات دولار في 2023

27 يناير، 2024 2:43 م
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أخبار ليبيا 24

كشف، مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، أن الطلب على النقد الأجنبي، ارتفع خلال عام 2023، بمقدار خمسة مليارات دولار أمريكي.

جاء ذلك، في بيان للمصرف، حول الاجتماع الذي عقد الخميس، بين الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، بحضور وزير المالية المكلف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد.

وقال، المصرف المركزي، إن الاجتماع ناقش، أسباب ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، خلال سنة 2023، بمقدار 5 مليارات دولار.

وأضاف، كما تناول الإجراءات المطلوب، اتخاذها لضبط المنافذ الحدودية، للحد من تهريب السلع، مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات القائمة وبضائعها في الطريق، بقيمة 4 مليار دولار أي نحو 20 مليار دينار ليبي.

وخلال الاجتماع، كشف، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن رصيد الاعتمادات المستندية، من خلال المصارف التجارية المفتوحة، لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار ليبي.

وقال الكبير، الخميس، وفقا لحكومة الوحدة، إن رصيد الاعتمادات المستندية، سيسهم في توفير السلع الأساسية، خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ المركزي، على ضرورة قيام، وزارة الاقتصاد والتجارة، وجهاز الحرس البلدي، بالمهام المناطة بهما، واستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد، في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين وفق الضوابط اللازمة.

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27 يناير، 2024 2:43 م
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